Inter, calciomercato finito! Quattro acquisti (+4). Tutte le operazioni ufficiali

Si è chiuso il calciomercato in Serie A per la sessione estiva 2024-2025 e sono quattro i nuovi acquisti dell’Inter, con Tomas Palacios ultimo acquisto in ordine cronologico. Tre sono i giocatori riscattati dal club nerazzurro e un ritorno dal prestito. Ecco tutte le operazioni ufficiali in entrata e in uscita, possibile qualche altro annuncio anche a mercato chiuso per trattative completate entro mezzanotte o in Paesi dove è ancora aperto.

CALCIOMERCATO INTER – ACQUISTI SESSIONE ESTIVA 2024-2025

Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo), riscatto

Carlos Augusto (difensore, Monza) riscatto

Marko Arnautovic (attaccante, Bologna) riscatto

Joaquin Correa (attaccante, Marsiglia) fine prestito

Piotr Zielinski (centrocampista, Napoli) svincolato

Josep Martinez (portiere, Genoa) titolo definitivo

Mehdi Taremi (attaccante, Porto) svincolato

Tomas Palacios (difensore, Tallares) prestito

CALCIOMERCATO INTER – CESSIONI SESSIONE ESTIVA 2024-2025

Emil Audero (portiere, Sampdoria) fine prestito

Juan Cuadrado (difensore) svincolato

Stefano Sensi (centrocampista) svincolato

Davy Klaassen (centrocampista) svincolato

Alexis Sanchez (attaccante) svincolato

Franco Carboni (difensore, Venezia) prestito

Gaetano Oristanio (centrocampista, Venezia) titolo definitivo

Sebastiano Esposito (attaccante, Empoli) prestito

Zinho Vanheusden (difensore, Mechelen) prestito

Valentin Carboni (attaccante, Marsiglia) prestito

Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) titolo definitivo

Martin Satriano (attaccante, Lens) prestito

Alessandro Fontanarosa (difensore, Reggiana), prestito

CALCIOMERCATO INTER – ALTRE OPERAZIONI SESSIONE ESTIVA 2024-2025

Luka Topalovic (centrocampista, NK Domzale) acquisto a titolo definitivo

Alex Pérez (difensore, Real Betis) acquisto in prestito

Thiago Romano (centrocampista, Panathinaikos) acquisto titolo definitivo

Jan Zuberek (attaccante) cessione in prestito al Lecco.

Issiaka Kamate (centrocampista) cessione in prestito AVS Futebol SAD

Samo Matjaž (difensore) cessione a titolo definitivo al NK Celje

Francesco Stante (difensore) ceduto in prestito alla Pergolettese

Francesco Nunziatini (centrocampista) ceduto titolo definitivo Torres

Dennis Curatolo (attaccante) ceduto titolo definitivo Aurora Pro Patria

Francesco Pio Esposito (attaccante, Spezia), cessione in prestito allo Spezia

Giuseppe Alessandro Mazzola (centrocampista) cessione in prestito Alcione Milano

Riccardo Miconi (difensore) cessione in prestito Varesina

Ebenezer Akinsanmiro (centrocampista) cessione in prestito Sampdoria

Amadou Sarr (attaccante) cessione in prestito al Foggia

Alessandro Silvestro (difensore) cessione titolo definitivo Foggia

Riccardo Miconi (difensore) cessione titolo definitivo Varesina Calcio

Mirko Castelnuovo (portiere) cessione titolo definitivo Modena

Mattia Zanotti (difensore) cessione titolo definitivo Lugano

Aleksandar Stankovic (centrocampista) cessione prestito Lucerna

William Rovida (portiere) cessione titolo definitivo Aurora Pro Patria 1919

Jacopo Martini (centrocampista) cessione titolo definitivo Sudtirol

Giacomo Stabile (difensore), cessione prestito Alcione Milano