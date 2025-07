Inter, attesa nel calciomercato in entrata: 2 nomi e una base di partenza – Sky

L’Inter è in attesa di sviluppi sul fronte relativo ad Hakan Calhanoglu, che verrebbe ceduto soltanto in caso di offerta adeguata da parte del Galatasaray. Poi l’affondo per il suo sostituto, con 2 nomi in pole.

LA SITUAZIONE – L’Inter si trova a dover fare i conti, al momento, con un mercato in entrata “bloccato” dalle mancate uscite necessarie per attivarsi sul fronte degli investimenti in vari reparti del campo. Su tutti quello di centrocampo, con i nerazzurri che si aspettano novità sostanziali dal Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Alle condizioni attuali, parlare di una sua cessione è prematuro, considerato che la società turca non ha neanche avanzato una proposta ufficiale ai meneghini.

Calhanoglu via? 2 i nomi principali per l’Inter

MERCATO NERAZZURRO – A fare il punto sul mercato dell’Inter è stato l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale si è espresso in questi termini sul punto: «Il capitolo uscite è quello principale, per capire l’epilogo che avrà il corteggiamento del Galatasaray per Calhanoglu e quindi l’eventuale restyling del centrocampo. Abbiamo fatto anche dei nomi interessanti per eventuali sostituti del turco, con Ederson in prima fila e Rios del Palmeiras alle sue spalle. Ricordiamo che l’Inter, finora, ha già investito 70 milioni di euro».