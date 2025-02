Inter, calciomercato concluso! Acquisti e cessioni: tutte le operazioni

Si è chiuso il calciomercato in Serie A per la sessione invernale 2024-2025 ed è uno solo l’acquisto dell’Inter, con Nicola Zalewski. Ecco tutte le operazioni ufficiali in entrata e in uscita.

CALCIOMERCATO INTER – ACQUISTI SESSIONE INVERNALE 2024-2025

Nicola Zalewski (centrocampista, Roma), prestito con diritto di riscatto.

CALCIOMERCATO INTER – CESSIONI SESSIONE INVERNALE 2024-2025

Tajon Buchanan (centrocampista, Villarreal), prestito con diritto di riscatto;

Tomas Palacios (difensore, Monza), prestito secco;

Ionut Radu (portiere, Venezia), definitiva.

CALCIOMERCATO INTER – ALTRE OPERAZIONI SESSIONE EINVERNALE 2024-2025

Alessandro Fontanarosa (difensore, ceduto alla Carrarese), prestito.

Issiaka Kamate (attaccante, ceduto al Modena), prestito.

Andrija Vukoje (centrocampista, acquistato dall’FK Grbalj), definitivo.

Jan Zuberek (attaccante, cessione all’Avellino), prestito.