Inter, calciomercato 2022: tutte le operazioni ufficiali in entrata e uscita

Inter, calciomercato estivo scoppiettante come non mai in questa sessione. La squadra nerazzurra sta rivoluzionando la propria rosa con una serie di numerosi affari in entrata e in uscita. Di seguito tutte le operazioni ufficiali con i relativi dettagli

Inter, calciomercato in entrata: acquisti ufficiali

14. Kristjan ASLLANI – Empoli (prestito con obbligo di riscatto); centrocampista; Albania; classe 2002.

90. Romelu LUKAKU – Chelsea (prestito secco); attaccante; Belgio; classe 1993.

André ONANA – Ajax (parametro zero); portiere; Camerun; classe 1996.

Henrikh MKHITARYAN – Roma (parametro zero); centrocampista; Armenia; classe 1989.

Inter, calciomercato in uscita: cessioni ufficiali

8. Matias VECINO – Svincolato (contratto scaduto); centrocampista; Uruguay; classe 1991.

11. Aleksandar KOLAROV – Ritirato (contratto scaduto); difensore; Serbia; classe 1985.

12. Stefano SENSI – Monza (prestito secco); centrocampista; Italia; classe 1995.

13. Andrea RANOCCHIA – Monza (parametro zero); difensore; Italia; classe 1988.

14. Ivan PERISIC – Tottenham (parametro zero); centrocampista; Croazia; classe 1989.

88. Felipe CAICEDO – Genoa (fine prestito); attaccante; Ecuador; classe 1988.

