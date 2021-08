Inter, Caicedo zero chance. In uscita, tre pronti a partire − SI

L’Inter con Correa ha chiuso il suo mercato in entrata. Per Scamacca, la Beneamata cercherà di monitorarlo per il futuro. In uscita, tre giocatori pronti a lasciare la società nerazzurra. Niente da fare Caicedo

ENTRATA − Inter attivissima sul mercato in questa sessione estiva. Oggi, è arrivato a Milano Joaquin Correa, che domani firmerà il suo nuovo contratto con i nerazzurri. A meno di clamorosi scenari, con il Tucu l’Inter avrebbe chiuso il suo mercato in entrata. Come riporta Alfredo Pedullà su “Sportitalia mercato”, Gianluca Scamacca piace molto all’Inter ma sarà un affare per il futuro perché sul giocatore c’è forte il Verona. Per l’Inter è un predestinato, continuerà a tenere d’occhio il ragazzo, che, però, vuole giocare di più. Per Nahitan Nandez, il giocatore vuole ancora l’Inter ma non ci sono ulteriori traiettorie di trattativa. I nerazzurri non sono interessati a Felipe Caicedo.

USCITA − In chiave uscita, Valentino Lazaro è sempre più vicino al trasferimento al Benfica, cosi come Eddie Salcedo verso il ritorno al Genoa. Per quanto riguarda il giovane Martin Satriano, il Crotone spinge ma è il Cagliari in vantaggio sul giocatore. Per l’uruguaiano, c’è anche il Brest che vorrebbe avanzare un’offerta all’Inter. I nerazzurri decideranno se privarsi o meno del giocatore, dopo aver ricevuto maggiori certezze sulle condizioni di Alexis Sanchez.