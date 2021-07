Inter-Cagliari, si cerca accordo per Nainggolan: si chiude a breve? – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, tiene banco il mercato dell’Inter. I nerazzurri lavorano sulle uscite: Nainggolan al Cagliari entro la fine della prossima settimana?

USCITA – L’Inter, in questa fase del mercato, lavora alle uscite. Particolarmente caldo l’asse di mercato con il Cagliari: dopo l’approdo in Sardegna di Dalbert potrebbe essere il turno di Radja Nainggolan. Secondo il “Corriere dello Sport”, infatti, i due club starebbero trattando per chiudere in tempi brevi la trattativa. I nerazzurri sono disposti a pagare una piccola parte dello stipendio del belga (1,2 milioni sui 4,2 guadagnati dal centrocampista). Altrimenti si proverà la strada della rescissione consensuale del contratto. In settimana sono previsti contatti con Alessandro Beltrami, agente del calciatore, per chiudere la trattativa.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport