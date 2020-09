Inter-Cagliari, asse di mercato caldo. Godin va! Occhio a Nainggolan

Condividi questo articolo

Diego Godin

Inter e Cagliari sono protagoniste in questa fase del mercato. I due club stanno definendo l’affare Diego Godin, ormai vicinissimo alla conclusione. Attenzione, però, anche a Radja Nainggolan. Di seguito le ultime novità a riguardo da SkySport24

DUE AFFARI IN CORSO – Godin ormai è a un passo dal Cagliari. Sistemati i dettagli con i nerazzurri, ora c’è solo da formalizzare l’accordo tra il difensore e i rossoblu. Dall’Inter al Cagliari potrebbe passare anche Radja Nainggolan. Di Francesco ha confermato l’interesse per il belga. Se in nerazzurro dovesse arrivare Vidal, sarebbero tantissimi i centrocampisti a disposizione di Conte. I rossoblu e Di Francesco hanno un valore sportivo e affettivo importante per l’ex Roma. Occhio quindi a un possibile ritorno in Sardegna per il Ninja.