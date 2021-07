Inter a caccia del tesoretto per gli esterni. Sondaggi per Bastoni – SM

L’Inter è alle prese con le uscite per abbassare il monte ingaggi e mettere insieme il tesoretto necessario per completare la rosa, soprattutto sugli esterni. Questa la ricostruzione di “Sport Mediaset”, che riporta anche degli interessamenti per Bastoni.

CESSIONI E TESORETTO – Dopo la cessione di Achraf Hakimi, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per completare le cessioni e trovare i fondi necessari per rinforzare il reparto degli esterni. Vicini gli addii di Joao Mario e Dalbert. Per il portoghese sembra essersi sbloccata la trattativa con il Benfica, che ha appena nominato Rui Costa come nuovo presidente. Nelle casse nerazzurre dovrebbero entrare 7,5 milioni di euro. Una cifra simile la potrebbe garantire il Trabzonspor per Dalbert con un prestito con obbligo, ma il brasiliano deve ancora dare il suo ok al trasferimento. Definiti i prestiti di Sebastiano Esposito e Darian Males al Basilea e di Zinho Vanheusden al Genoa. Andrew Gravillon passa al Reims. Ottenuto il tesoretto dalle cessioni, secondo “Sport Mediaset” l’Inter ci proverà per Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, valutato 20 milioni. Per la sinistra oltre ai soliti Emerson Palmieri e Marcos Alonso, c’è il sogno più costoso: Filip Kostic.

CLUB INTERESSATI – Alessandro Bastoni ha visto aumentare di molto il suo valore dopo la grande stagione in nerazzurro e la convocazione agli Europei. Secondo quanto sostenuto da “Sport Mediaset”, sul centrale mancino ci sono diversi club che hanno fatto dei sondaggi. Per il momento l’Inter ha declinato, puntando forte sul proprio difensore.