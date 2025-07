Inter, caccia al tesoretto: non solo Calhanoglu! Altri nomi in uscita – CdS

Non solo Calhanoglu e Bisseck: l’Inter punta a ricavare un tesoretto alternativo per finanziare i prossimi movimenti di mercato. I dirigenti nerazzurri, infatti, hanno individuato una serie di esuberi da piazzare già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e, soprattutto, far entrare liquidità preziosa per eventuali colpi in entrata. In totale, la cifra auspicata si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro.

DALLE CESSIONI – I cinque profili su cui si lavora sono Kristjan Asllani, Sebastiano Esposito, Aleksandar Stankovic, Mehdi Taremi e Tajon Buchanan. Si tratta di elementi che per motivi diversi non rientrano nei piani tecnici di Cristian Chivu, e per i quali l’Inter è pronta ad ascoltare offerte. Le ultime novità riguardano in particolare Asllani: secondo quanto trapela dalla Spagna, il Betis Siviglia ha già avviato i primi contatti, sondando il terreno per il centrocampista albanese. Al momento l’offerta presentata è di circa 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma siamo ancora lontani dalle richieste. Il club nerazzurro, infatti, valuta Asllani circa 18-20 milioni.

Asllani e altri profili in uscita dall’Inter

DIRIGENZA VALUTA – La pista più calda, però, è quella che porta ad Aleksandar Stankovic. Il centrocampista classe 2005, reduce da un’ottima stagione in prestito al Lucerna, è nel mirino del Club Bruges, pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro. L’Inter valuta positivamente la proposta ma vuole inserire un diritto di recompra, convinta che il figlio d’arte possa ancora esplodere. Sul fronte degli altri nomi, si attendono sviluppi nelle prossime settimane: per Esposito c’è l’interesse della Fiorentina, mentre su Taremi e Buchanan il club è disposto a valutare le proposte che arriveranno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia