Inter, caccia ai portieri. Trubin si complica, proposti due nomi nuovi − TS

L’Inter continua ad essere alla ricerca di non un no, bensì due portieri. Bisogna sostituire André Onana e Samir Handanovic. Mentre si aspetta ancora per Sommer, vengono proposti due nomi nuovi.

CACCIA AI PORTIERI − L’Inter ha bisogno di portieri, come spesso sottolineato da Simone Inzaghi che oggi in amichevole contro il PSG schiererà ancora una volta Filip Stankovic. Secondo Tuttosport, mentre si complica la pista che potrebbe portare a Trubin per cui vengono chiesti 25-30 milioni di euro, sono stati offerti due nuovi profili. Spuntano infatti i nomi di Juan Musso e di Luigi Sepe. Resta comunque in pole il nome di Emil Audero. Yann Sommer rimane il prescelto dell’Inter.

Fonte: Tuttosport