L’Inter va a caccia di nuovi guardiani: per la difesa tre nomi! – TS

L’Inter è alla ricerca di nuovi innesti in difesa per rafforzare la squadra. Tuttosport spiega quali profili sta monitorando la società nerazzurra.

DIFESA – L’Inter sta preparando il mercato estivo con un occhio di riguardo alla difesa, settore che ha vissuto numerosi imprevisti durante la stagione. Gli infortuni di Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Yann Bisseck hanno messo sotto scacco il reparto, costringendo Simone Inzaghi a cambiare gli interpreti di difesa, con il rischio di compromettere la solidità difensiva. Le numerosi rotazioni quest’anno del tecnico piacentino non sono servite a scongiurare pesanti infortuni, come quello di Francesco Acerbi (37 anni) rientrato Lunedi dopo un lungo infortunio. Nonostante il mese di stop, il difensore nerazzurro ha letteralmente annullato uno degli attaccanti rivelazione di questo campionato: Moise Kean. Per questi motivi, la dirigenza nerazzurra ha deciso di investire in nuovi difensori per rinforzare la squadra e garantirsi maggiore stabilità nella prossima stagione.

Inter, per la difesa si seguono tre profili sul mercato

PROFILI GIUSTI -Tra i nomi più caldi sul taccuino dell’Inter ci sono tre giovani talenti del campionato italiano: Sam Beukema del Bologna, Mario Gila della Lazio e Isak Hien dell’Atalanta. Il difensore olandese Beukema ha impressionato per la sua fisicità e abilità nei duelli aerei, qualità che potrebbero fare al caso dell’Inter, che necessita di un giocatore solido e pronto per la difesa. Gila, giovane promessa biancoceleste, è noto per la sua abilità nel gioco con i piedi e la sua capacità di lettura del gioco. Un’aggiunta che porterebbe freschezza e versatilità alla retroguardia nerazzurra. Infine, Hien, altro talento emergente dell’Atalanta, ha dimostrato grande potenziale, con una buona velocità e un ottimo senso della posizione. Il club nerazzurro è pronto a fare il prossimo passo per costruire una difesa solida, capace di affrontare le sfide future con maggiore sicurezza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini