Inter a caccia del sostituto di Ranocchia: si valutano delle opzioni – Sky

L’Inter, come ribadito anche questo pomeriggio da Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo), dovrà trovare un sostituto di Ranocchia che è andato al Monza da svincolato. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala come la società si stia muovendo per accontentare il tecnico.

ARRIVERÀ UN RINFORZO – Simone Inzaghi ha più volte parlato oggi di “mercato chiuso”, ma non è proprio così. Da qui a giovedì 1 settembre l’Inter accoglierà un volto nuovo, in difesa. Gianluca Di Marzio, dopo aver confermato come non andranno via i big (vedi articolo), parla di questa situazione: «L’idea è di prendere un difensore in più per sostituire Andrea Ranocchia. Si stanno valutando, in questo caso, possibili soluzioni low cost».