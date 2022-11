Inter, la caccia al centrocampista fa tappa in Turchia! Il Napoli fa lo stesso

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista vista la possibile partenza di Roberto Gagliardini. Secondo i media turchi, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Fenerbahce. Su di lui anche il Napoli

BAGARRE − Si tratta di Ferdi Kadioglu, centrocampista 23enne del Fenerbahce. Secondo il portale turco Asport, l’Inter così come il Napoli avrebbero messo gli occhi sul centrocampista, titolare inamovibile nella squadra di Jorge Jesus. Giocatore che agisce in particolare sulla zona centrale della linea mediana con ottima licenza anche da trequartista. Il Fenerbahce valuta tanto il ragazzo: circa 25 milioni di euro. In Turchia addirittura si parla di eventuale cessione più onerosa della storia della Super League. Maggiore anche del trasferimento di Cenk Tosun dal Besiktas all’Everton (22,5 milioni di euro).