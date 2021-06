Con l’eventuale cessione di Achraf Hakimi, l’Inter si dedicherà a piazzare gli esuberi. “TuttoSport” oggi in edicola fa il punto della situazione in particolare su Joao Mario e Radja Nainggolan.

ESUBERI – Inter a caccia del tesoretto, per questo motivo sarà fondamentale piazzare gli esuberi, due su tutti Joao Mario e Radja Nainggolan. Il portoghese vuole solo lo Sporting Lisbona, i nerazzurri chiedono 8 milioni, cifra che consentirebbe una plusvalenza minima dato che il calciatore a bilancio ne pesa poco più di 6. L’offerta però non è ancora arrivata, probabile che l’acquisto definitivo venga rateizzato in più anni. Il calciatore comunque spalmerà il suo attuale ingaggio a 2.7 milioni. Per quanto riguarda Radja Nainggolan invece la trattativa sembrerebbe un po’ più complicata. Il Cagliari vuole il calciatore, ma dal canto suo non vuole sforare i parametri dettati dal club per quanto riguarda l’ingaggio. L’Inter pur di risparmiare i 3.6 milioni di ingaggio (più 500mila euro legati ai diritti d’immagine) è disposta a liberarsene a zero, ma senza corrispondere a una buonuscita. Il belga dovrà comunque rinunciare allo stipendio top per restare in Sardegna.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino e Simone Togna