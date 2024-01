Inter, Buchanan unico colpo? Variabile Sanchez e una suggestione

L’Inter di Inzaghi prepara la sfida con il Verona, in programma il 6 gennaio a San Siro alle 12.30 ma nello stesso tempo pensa al mercato con il primo colpo in arrivo. Potrebbero non esserci altre operazioni, a meno che Sanchez non cambi i suoi programmi. Secondo sportmediaset.it, l’alternativa al cileno potrebbe non essere molto lontana ma è più che altro una suggestione

MERCATO CHIUSO – L‘Inter di Simone Inzaghi, dopo la frenata sul campo del Genoa, si prepara ad affrontare il Verona a San Siro in una sfida da non sbagliare assolutamente per non mettere a rischio il primo posto. Intanto la dirigenza sta per ultimare il primo (e forse unico) colpo di mercato di gennaio, ovvero Tajon Buchanan dal Bruges. Dunque nessun colpo in attacco all’orizzonte, nonostante Inzaghi abbia la coperta corta, a meno che Alexis Sanchez non cambi idea.

Inter, solo Sanchez può cambiare il mercato in entrata: una suggestione geograficamente vicina

Il cileno infatti ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita, rispendendole al mittente. La volontà è quella di rimanere a Milano e terminare la stagione all’Inter. Solo una sua inversione potrebbe cambiare i piani in casa nerazzurra, ma eventualmente chi potrebbe essere l’alternativa al Nino Maravilla? Sportmediaset.it offre una suggestione, ovvero quel Luis Muriel più volte accostato ai nerazzurri di Milano. Se Sanchez dovesse cambiare idea e andare via e il colombiano dovesse chiedere all’Atalanta una partenza anticipata, allora ecco che Inzaghi potrebbe avere anche un colpo in attacco. Ma è solo una suggestione, ripetiamo. Sanchez ha deciso di rimanere e quindi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non si muoveranno.