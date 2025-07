Inter, da Buchanan a Taremi e i giovani: si muove il mercato in uscita

Tanti i nomi segnati sul taccuino delle uscite di mercato dell’Inter. Da Buchanan a Taremi, passando per i profili più giovani: ecco gli ultimi aggiornamenti più interessanti.

LE ULTIME – Il nome di Ademola Lookman oggi ha ridato nuova linfa al mercato in entrata dell’Inter. Per quanto riguarda quello in uscita, invece? Tanti i nomi che la dirigenza nerazzurra vorrebbe sistemare altrove, perché inquadrati come fuori dal progetto di Cristian Chivu o considerati troppo acerbi per arruolarli in Prima Squadra. Ecco, quindi, tutte le ultima notizie legate al mercato in uscita dell’Inter.

Mercato in uscita: l’Inter lavora su più fronti e piste

CARBONI E BUCHANAN – Spiega Luca Marchetti: «Le trattative del mercato in uscita dell’Inter riguardano giocatori che non sono centrali nel nuovo progetto nerazzurro. Si tratta di profili su cui il club aveva già pensato di far cassa. Sono trattative che in questi giorni si stanno definendo. È chiusa quella con l’Empoli per Franco Carboni. Il Villarreal è tornato su Tajon Buchanan: l’Inter intende cederlo a titolo definitivo mentre la società spagnola ha proposto un prestito».

STANKOVIC E LA RECOMPRA – Marchetti prosegue raccontando le ultime sulle altre trattative di mercato in uscita: «Si continua a lavorare col Club Brugge per Aleksandar Stankovic. La cifra per la cessione a titolo definitivo del giocatore è già stata concordata, intorno ai 10 milioni di euro, mentre non è stata concordata la recompra. L’Inter vorrebbe fissare il riacquisto intorno ai 25 milioni di euro mentre il Club Brugge vorrebbe una cifra un po’ più alta, quindi si sta ragionando su questo».

ESPOSITO E TAREMI – Il giornalista esperto di mercato conclude: «Poi ci sono altre cessioni, come quella di Sebastiano Esposito, che potrebbe andare alla Fiorentina se dovesse partire Lucas Beltran. Ma il giovane attaccante è richiesto anche dal Cagliari, dal Borussia Monchengladbach. Per Mehdi Taremi ci sono stati un paio di interessamenti degli inglesi. La sua uscita potrebbe servire a fare cassa per l’eventuale trasferimento a Milano di Ademola Lookman».