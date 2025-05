Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro?

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

PRESTITO – L’Inter in questa stagione ha puntato molto Nicola Zalewski. Questo ha portato l’esterno Tajon Buchanan ad essere ceduto in prestito al Villarreal. Dalla Spagna, riporta il Mundo Deportivo, è trapelata la notizia che riguarderebbe il possibile mancato riscatto da parte del Sottomarino Giallo. L’esterno arrivato in Spagna a gennaio ha disputato un ottimo inizio di campionato con i Yellow. Buchanan si è adattato perfettamente alla squadra e al nuovo campionato. Tuttavia, all’inizio di aprile, durante la partita contro l’Athletic Club, ha riportato una grave distorsione alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane. L’esterno canadese è ritornato in campo nelle ultime partite senza trovare più la titolarità.

Inter, Buchanan pronto a rientrare a Milano

MANCATO RISCATTO – L’Inter potrebbe sfruttare il ritorno di Buchanan per il prossimo Mondiale per Club che si disputerà a giugno. Secondo il giornalista Ekrem Konur, sono svanite le possibilità che il sottomarino giallo eserciti la sua opzione di acquisto di 13 milioni di euro. Il giocatore potrebbe rientrare al quartier generale nerazzurro oppure nuovamente sarà girato in prestito. L’Inter nel frattempo, convinta dalle prestazioni di Zalewsi è sempre più convinta di esercitare l ‘opzione del diritto di riscatto per l’esterno della Roma .