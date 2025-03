Inter, brilla il nome di Castro! Situazione da monitorare

L’Inter guarda con attenzione al mercato del futuro. Tra i tanti nomi, oltre a quello di Nico Paz emerge anche il nome di Santiago Castro, talento del Bologna.

ESTATE – In vista del prossimo mercato estivo, l’Inter continua a valutare altri nomi per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Due addii sono già sicuri, e si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa: entrambi, nonostante i minuti a disposizione, non hanno convinto né Inzaghi né la società. Negli ultimi mesi, sia Ausilio che Marotta, hanno lavorato a stretto contatto per provare a convincere Santiago Castro ad accettare l’Inter. Il nome del 2004 del Bologna è da tempo sul taccuino dei nerazzurri che proveranno a cambiare volto al reparto offensivo.

Inter, Castro costa e non poco! Le idee

COSTI – Oltre a Nico Paz, da tempo nel mirino dell’Inter, il primo nome porta alle sue caratteristiche dopo una stagione perfetta al Bologna. L’unico problema però, è il costo del cartellino che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra considerata alta in viale della Liberazione, con Marotta che scenderà in campo per provare ad abbassare le richieste dei rossoblu inserendo magari qualche contropartita gradita al Bologna.