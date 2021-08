Inter, Brazao possibile prestito in Serie B? Il Cosenza ci pensa

L’Inter è a lavoro anche per ridurre la rosa di Simone Inzaghi. Tra i giocatori in uscita anche il portiere Brazao, il quale potrebbe essere prestato al Cosenza in Serie B

OPPORTUNITÀ − Oltre a muoversi in entrata, l’Inter deve lavorare per sfoltire una rosa piuttosto numerosa. Tra i giocatori in uscita, c’è anche il giovane portiere brasiliano Gabriel Brazao. Il classe 2000, in prestito lo scorso anno al Real Oviedo, potrebbe in futuro diventare l’erede del capitano Samir Handanovic. Intanto, visto il poco spazio a disposizione − Handanovic primo, con Ionut Radu e Alex Cordaz, rispettivamente secondo e terzo − Brazao potrebbe essere prestato nuovamente per “farsi le ossa”. Come riporta il sito “Tifo Cosenza.it“, sul portiere avrebbe messo gli occhi proprio la società calabrese. Il prestito in Serie B può essere una buona opportunità sia per il ragazzo che per l’Inter, vista l’ottima competitività del prossimo campionato cadetto.