Inter, il Borussia Mönchengladbach ha già trovato il successore di Thuram?

L’Inter è una delle più importanti pretendenti di Marcus Thuram, l’attaccante francese di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Il calciatore è in scadenza a giugno, la squadra tedesca ha già il nome di un sostituto secondo Sky Sport DE.

SOSTITUTO – Marcus Thuram è certo della sua partenza, ma ancora non si è sicuri del momento in cui avverrà. Il calciatore di proprietà del Borussia Mönchengladbach ha il contratto in scadenza a giugno del 2023, potrebbe lasciare la squadra tedesca a parametro zero. La possibilità è concreta, non ci sono per ora grandi offerte per portarlo via a gennaio. L’Inter è vigile, vuole assolutamente l’attaccante ed è pronta all’asta in estate per portarlo a Milano (vedi articolo). Intanto il Borussia Mönchengladbach ha già individuato il successore del francese vice campione del mondo. Il nome dell’attaccante è Dion Drena Beljo, calciatore di appena 20 anni proveniente dall’Osijek. Secondo Sky Sport DE la strada è stata tracciata, il giovane può arrivare in Germania già a gennaio: il club croato vorrebbe 6 milioni di euro.