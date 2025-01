Inter-Bologna non solo per il campo! Occhi su Castro – TS

Inter-Bologna non sarà una partita importante solamente per il campo. Sarà il primo effettivo test di Santiago Castro a San Siro, la notizia da Tuttosport.

TEST – Santiago Castro ha catturato l’attenzione della dirigenza meneghina. Inter-Bologna sarà importante sicuramente per i tre punti in palio e la possibilità di salire a -1 dal Napoli, ma anche per il mercato. L’attaccante rosso-blu è uno dei giocatori attenzionati da Piero Ausilio per il futuro, il motivo è chiaro. Per ora il giocatore ha quattro gol e quattro assist all’attivo, nelle ultime settimane si è però fermato. L’autogol decisivo con il Verona e il rigore sbagliato con il Torino sono gli episodi che gli hanno tolto un po’ di fiducia.

Castro attira l’attenzione per Inter-Bologna

SOMIGLIANZE – Non è un segreto che Castro ricordi nei movimenti e nelle caratteristiche Lautaro Martinez. L’attaccante del Bologna fa della tecnica la sua cifra stilistica, un po’ come il capitano dell’Inter. Argentino e ancora ventenne, Castro ha tutto il tempo per ambientarsi in Italia e lo sta facendo nel migliore dei modi. Domani sarà il suo primo effettivo test davanti alla dirigenza dell’Inter, che adesso non apre comunque i discorsi ufficialmente. C’è tempo per visionare la crescita.

fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi