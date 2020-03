Inter blinda Lautaro Martinez? Le chiavi: contratto e volontÃ  giocatore – SM

Inter blinda Lautaro Martinez? Le chiavi: contratto e volontà giocatore – SM

Sul notiziario di “Sportmediaset”, al centro dell’attenzione in chiave mercato c’è il futuro di Lautaro Martinez. Il Toro è sempre al centro dell’attenzione del Barcellona, ma l’Inter non vuole cedere e proporrà il rinnovo di contratto

COSA CAMBIA – Marco Barzaghi fa il punto sulla vicenda Lautaro: «L’operazione per blindare Lautaro Martinez è già partita. L’Inter vuole tenerlo per un altro anno per non svenderlo dopo l’emergenza Coronavirus, che influnezerà anche gli investimenti milionari. È l’idea che sta prendendo piede, sopratutto dopo aver saggiato le intenzioni del Barcellona con l’offerta dei cartellini di Vidal e Semedo + 70 milioni, rispedita in Spagna. Senza dimenticare le parole di Steven Zhang, che aveva ricordato a tutti che l’Inter non vende i giocatori migliori».

LO SCENARIO – «L’idea è quella di far passare un po’ di tempo. E dopo che nessuno, come sembra, si presenterà a pagare la clausola da 111 milioni di euro, proporre al suo agente un nuovo contratto da 4 milioni senza più clausole, come piace a Marotta. In Spagna insistono e continuano a mettere il Toro in prima pagina: Sport parla di Junior Firpo, valutato 25 milioni (vedi qui), come contropartita. Servirebbero quindi altri 90 milioni, cifra difficile da raggiungere. L’unica variante capace di far saltare il banco è la volontà di Lautaro Martinez, eventualità molto difficile visto il rapporto dell’argentino con Milano. Città in cui ha deciso di rimanere nonostante l’emergenza, a differenza di quanto fatto da diversi suoi colleghi».

