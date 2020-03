Inter, Biraghi tornerà in Viola. Ma la Fiorentina ha puntato Spinazzola – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sugli incroci lungo la fascia sinistra tra Fiorentina, Inter e Roma. Biraghi difficilmente verrà riscattato, per Dalbert c’è qualche speranza. La Fiorentina ha già messo nel mirino Spinazzola

INCROCI – Le grandi manovre di mercato sembrano già cominciate. Nonostante siamo solo nel mese di marzo, l’emergenza coronavirus costringe inevitabilmente a guardare oltre. Lo stanno facendo le società di Serie A, come Inter, Roma e Fiorentina, che potrebbero essere al centro di un nuovo intreccio di mercato. In particolare i Viola stanno ragionando sulla corsia mancina. Per quanto riguarda Dalbert, in prestito dal club nerazzurro, la valutazione è ancora sospesa. Si aspetta il finale di stagione per emettere un verdetto definitivo, anche ascoltando le richieste del club di Steven Zhang. La grana, per così dire, potrebbe arrivare da Cristiano Biraghi, che in nerazzurro non sta convincendo e sembra destinato a tornare alla base. L’Inter, al momento, non ha lanciato segnali confortanti circa il suo riscatto. La Fiorentina dovrebbe quindi trovargli una nuova sistemazione, per facilitare l’arrivo del nuovo pallino di mercato: Leonardo Spinazzola, laterale della Roma già al centro di una sanguinosa polemica nel mercato invernale.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli