Inter-bilancio: Pinamonti primo tassello. Gli altri (importanti) esuberi – CdS

L’Inter, come noto da tempo, deve chiudere il bilancio a giugno 2023 con un attivo di minimo 60 milioni di euro. Oltre a cedere un big però, ci sono tanti giocatori in esubero pronti a dare una mano.

BILANCIO – L’Inter ormai si sa, convive con gli equilibri finanziari. Il dover chiudere con il bilancio in attivo di minimo 60 milioni fino ad un massimo di 80 è cosa nota da tempo. Dunque, oltre a dover cedere un big da qui a giugno 2023, servirà anche il contributo delle piccole operazioni e della cessione di quei giocatori che non rientrano più nei piani dei nerazzurri. Come spiega il Corriere dello Sport, oltre ad Andrea Pinamonti che è sicuramente il pezzo pregiato, c’è da considerare in questa lista giocatori come Salcedo, Agoumè, Lazaro ma anche Alexis Sanchez e Dalbert. Per quanto riguarda Sanchez la situazione è un po’ differente in quanto, per dirgli addio, ci saranno costi, ovvero una buonuscita di 8 milioni di euro lordi circa. Per quanto riguarda invece Dalbert ci si è messa di mezzo anche la sfortuna in quanto c’era un principio di accordo con il Nizza per 4 milioni di euro prima che il brasiliano, da solo, si infortunasse al ginocchio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno