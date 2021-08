Inter, big non in vendita! Lautaro Martinez al centro del progetto – CdS

Inter, l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” oggi, ribadisce la volontà del club di non volersi privare dei big, men che meno in saldo. E a Lautaro Martinez è stata ribadita la centralità del progetto.

IDEE CHIARE – Inter, i nomi di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku rimangono gettonatissimi rispettivamente in Spagna e Inghilterra. Sul belga come sappiamo c’è il forte interesse del Chelsea, pronto con un’offerta da 100 milioni ma non basta. L’Inter ha ribadito più volte l’intenzione di non voler cedere i suoi big, figuriamoci a prezzo di saldo. Ecco perché il prezzo di Lukaku è ben superiore ai 100 milioni offerti dagli inglesi, e ad oggi anche più di 120. Su Lautaro Martinez invece sempre l’interesse dell’Atletico Madrid, che però è fermo a 40 milioni e difficilmente raddoppierà l’offerta. La dirigenza dell’Inter ieri ha accolto l’attaccante argentino ieri ad Appiano Gentile ribadendo la sua centralità nel progetto nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

