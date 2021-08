Inter, Belotti più facile di Correa. Nerazzurri al lavoro: i tempi – Sky

L’Inter continua la ricerca di un rinforzo per l’attacco. Alessandro Sugoni, su “Sky Sport” fa il punto: Belotti piace, si segue anche Correa della Lazio

RINFORZO – L’Inter, dopo Dzeko, vuole regalare un rinforzo ad Inzaghi per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” prende sempre più quota la pista che porta ad Andrea Belotti del Torino. L’Inter, nella giornata di ieri, ha avuto un primo incontro con i granata e si sono gettate le basi per la buona conclusione dell’affare. Parallelamente, però, va avanti la pista Correa: la Lazio continua a chiedere circa 35 milioni, con i nerazzurri fermi a 30 bonus compresi. I nerazzurri si danno un paio di giorni di tempo per provare a chiudere per l’argentino: in caso di stallo con Lotito, vireranno in maniera decisa sull’attaccante del Torino.