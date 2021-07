Inter-Bellerin, si lavora: le possibili tempistiche con l’Arsenal – Sky

Hector Bellerin è il grande obiettivo dell’Inter per raccogliere l’eredità di Hakimi sulla fascia. Il giocatore ha scelto l’Inter che ora deve trattare con l’Arsenal. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport”.

LE TEMPISTICHE – Romano fa il punto sulla trattativa tra Inter e Arsenal per Bellerin, ipotizzando anche sulle possibili tempistiche per chiudere la trattativa: «Fino a questo momento c’è Bellerin, è il giocatore su cui l’Inter sta lavorando. Vuole cambiare aria e lo ha detto in maniera chiara. Vuole l’Inter. Adesso toccherà mettersi d’accordo su valutazione e formula. L’Inter pensa a un prestito con diritto, l’Arsenal vuole garanzie come un riscatto obbligatorio. Non siamo in fase avanzata, ma c’è la volontà del giocatore. Le tempistiche possono essere di una o due settimane anche perché poi inizierà la Premier League e l’Arsenal vuole delle certezze come lo stesso Bellerin vuole qualcosa di definitivo».