Inter, Bellerin insiste: muro Arsenal! Dalbert-Cagliari, club al lavoro – Sky

L’Inter continua a lavorare per Bellerin, che ha già detto sì al club nerazzurro (vedi articolo). Secondo Fabrizio Romano, intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24”, manca ancora l’accordo con l’Arsenal. Il Cagliari nel frattempo pensa a Dalbert

TENTATIVI – L’Inter ci prova per Hector Bellerin, ma c’è da buttare giù il muro dell’Arsenal: «Si continua a lavorare sul discorso Bellerin, il giocatore sta insistendo ma non c’è ancora l’accordo tra i club perché l’Arsenal non ha aperto al prestito. Vedremo se l’insistenza dello spagnolo aiuterà l’Inter». E sul mercato in uscita, il Cagliari punta Dalbert Henrique: «Il Cagliari punta su Dalbert, si sta parlando in queste ore tra i due club».