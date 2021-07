Inter-Bellerin, Arteta alla ricerca del sostituto! Nandez, contatti no stop – Sky

L’Inter, discorsi su Lautaro Martinez a parte (vedi articolo), ha la priorità dell’esterno destro dopo la dolorosa cessione di Hakimi. I nomi in ballo sono quelli di Bellerin e Nandez, che ha rimandato il rientro in Italia (vedi articolo): Marco De Micheli – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, fa il punto sulle trattative. Di seguito le sue dichiarazioni

TEMPI DIVERSI – L’Inter è alla ricerca del sostituto di Achraf Hakimi. Marco De Micheli fa il punto sui nomi in ballo in questo momento: «Rimane la priorità esterno destro per l’Inter, che lavora su basi chiare: la formula deve essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il prestito oneroso non deve essere molto alto. Per Hector Bellerin ci sono stati nuovi contatti negli ultimi giorni, anche tra il suo agente e l’Arsenal. Intanto il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, chiede un sostituto per la fascia destra proprio per dare il via libera allo spagnolo. L’Inter aspetta le prossime mosse dell’Arsenal, ma serviranno tempi lunghi. Per Nahitan Nandez si tratta in pratica quotidianamente perché ci sono anche altri nomi in ballo tra Inter e Cagliari. Si tratta solo di lavorare sulle cifre, 5 milioni di euro di prestito oneroso sono ritenuti troppi dal club nerazzurro».