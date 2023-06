Inter-Bellanova, nessun riscatto: operazione da rimodulare − SM

L’Inter dialoga con il Cagliari per arrivare a una soluzione per il futuro di Raoul Bellanova. Secondo SportMediaset, il club nerazzurro non riscatterà il giocatore ma sta lavorando per rimodulare l’operazione.

NO RISCATTO − L’Inter dialoga con il Cagliari per il futuro di Raoul Bellanova (vedi QUI). Il club nerazzurro, infatti, non intende riscattare il giocatore per 7 milioni di euro come era stato stabilito circa un anno fa dall’affare con il club sardo. Ma non vorrebbe neanche rinunciare al classe 2000. Motivo per cui, secondo SportMediaset, le due società stanno provando a rimodulare l’affare.