Inter, beffa in attacco sul mercato di gennaio! Due nomi sfumati

L’Inter ha diversi rimpianti riguardanti il mercato di gennaio. Non solo Khusanov del Manchester City, ma anche due attaccanti secondo Fabrizio Romano su Viva el Futbol.

BEFFE – L’Inter avrebbe potuto regalare un grandissimo colpo a Simone Inzaghi sul mercato di gennaio. Tutto poteva essere apparecchiato, niente è andato come previsto o sperato. Lo ha spiegato nei dettagli Fabrizio Romano su Viva el Futbol: «L’Inter si è mossa per Joao Felix e Marco Asensio nelle scorse settimane di mercato. In realtà per Asensio ha fatto molto più di un pensiero, perché poteva essere acquistato in prestito come accaduto con l’Aston Villa dopo. La dirigenza però non è riuscita a liberarsi dei suoi due attaccanti in uscita, vale a dire Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Per questi non si sono concretizzate piste per la cessione e l’Inter non si è potuta muovere sul mercato in entrata. Joao Felix al Milan è una trattativa nata e chiusa in quattro ore, precisamente nella notte tra il derby di Milano e l’ultimo giorno di mercato. Il Chelsea non sapeva se avrebbe potuto dare il portoghese in prestito perché aveva solo due slot disponibili per i prestiti all’estero. Dopo si è risolto tutto e Felix è arrivato a Milano».