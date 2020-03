Inter, Bayern Monaco vicino al riscatto di Perisic. Cifre da limare – CdS

Condividi questo articolo

Secondo il “Corriere dello Sport”, il Bayern Monaco si sarebbe deciso a riscattare Ivan Perisic dall’Inter. I bavaresi sperano di ritoccare l’accordo iniziale (15 mln) verso il basso. Inter, rimpianto per non averlo ceduto prima?

RIMPIANTO – Al termine del Mondiale 2018, quando Ivan Perisic illuse la sua Croazia in finale contro la Francia, il cartellino dell’ex Wolfsburg valeva una cifra esorbitante. Il Manchester United di José Mourinho era pronto a fare follie, ma l’affare non andò in porto. Un paio di stagioni dopo, quell’addio all’Inter potrebbe concretizzarsi in maniera definitiva. Stavolta, però, le cifre che ballano sono quasi irrisorie, rispetto a quelle caldeggiate dai nerazzurri dopo il Mondiale in Russia. Il Bayern Monaco sembra essersi deciso: riscatterà Perisic per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Arrivano conferme, in tal senso, anche da fonti tedesche (vedi articolo).

APERTURA – Il croato sta recuperando da un brutto infortunio alla caviglia, che lo aveva costretto ai box nell’ultimo periodo. Ma il suo bottino, con la maglia dei bavaresi, basterebbe a convincere Karl-Heinze Rummenigge: 22 partite totali, condite da 5 gol e 8 assist. Il Bayern Monaco spera di ritoccare la cifra, già pattuita in estate, di 15 milioni di euro per il riscatto. L’Inter è propensa ad abbassare di poco quella valutazione, andando a pareggiare il medesimo importo versato al Wolfsburg nel 2015. Plusvalenza? Sì, ma al netto degli ammortamenti. L’ingaggio di Perisic era anche piuttosto alto in nerazzurro (circa 4,6 milioni netti all’anno). Ecco perché Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono decisamente propensi ad un riscatto immediato e senza troppe storie. Quella di Perisic sarebbe una pratica in meno da archiviare. In un estate già ricca di questioni roventi.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona