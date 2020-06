Inter-Bayern Monaco: il riscatto di Perisic va per le lunghe – CdS

L’Inter e il Bayern Monaco non sono ancora riusciti a trovare un accordo per il riscatto di Ivan Perisic. I tempi dell’operazione si prospettano abbastanza lunghi

TEMPI LUNGHI – Mauro Icardi è stato piazzato (QUI i dettagli dell’operazione). Adesso tocca a Ivan Perisic. I tempi per la trattativa con il Bayern Monaco si sono sfilacciati e l’accordo di massima da venti milioni va necessariamente rivisto. La deadline era fissata a metà maggio, ma i bavaresi hanno detto di non essere pronti a programmare un mercato in entrata adesso. Sono in corsa per la vittoria del trentesimo Meisterschale e hanno il ritorno degli ottavi di Champions League (dopo aver vinto 0-3 in casa del Chelsea) da completare. La pandemia ha cambiato le carte in tavola e il mercato ne verrà fuori pesantemente condizionato. L’Inter, però, aspetta una risposta e vorrebbe evitare di ritoccare la cifra per il riscatto troppo verso il basso.

OPERAZIONE NECESSARIA – Va detto che Perisic è ampiamente fuori dai progetti dell’Inter, poiché Antonio Conte non lo ritiene adatto come esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Ma è anche vero che il Bayern Monaco ha trovato una quadra potenziale con Serge Gnabry e Kingsley Coman sulle fasce. Il croato ha combattutto con un brutto infortunio alla caviglia che lo ha tenuto KO per un lungo periodo. Adesso è rientrato a pieno regime ma deve guadagnarsi posto fisso e riscatto. L’Inter vorrebbe evitare di farsi dettare le condizioni, come accaduto in parte nella trattativa col Paris Saint-Germain. I tempi si allungano, ma i nerazzurri sperano comunque di ottenere un discreto gruzzoletto da questa necessaria operazione.

