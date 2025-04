Inter, basta ‘instant team’: ora giovani! Paz, Ricci, Gila e Krstovic – TS

L’Inter dice basta alla filosofia dell’instant team per avviare una nuova strategia basata su giovani forti e pronti. In Serie A piacciono Paz, Ricci, Gila e Krstovic.

NUOVA STRATEGIA – Niente più “instant team“, la nuova Inter intraprenderà un’altra filosofia di mercato. Basta con giocatori già noti e a parametri zero dall’ingaggio pesante, Marotta e Ausilio, grazie alle linee guida dirette da Oaktree, avvieranno una nuova strategia con l’obiettivo di andare alla ricerca di giocatori giovani e forti e già pronti di giocare in grandi palcoscenici. Petar Sucic, ad esempio, sarà il manifesto di questa nuova direzione dell’Inter: centrocampista classe 2003 con già appurata esperienza sia in Champions League che con la maglia della sua Croazia. Dal primo giugno sarà ufficialmente nerazzurro. E in Serie A si guardano diversi profili: Paz, Ricci, Gila e Krstovic.

Paz, Ricci, Gila e Krstovic: l’Inter li ha sulla lista

LISTA – Nico Paz è il sogno, colui capace di prendere le redini di Henrikh Mkhitaryan ma anche di diventare un grande jolly in avanti. C’è però da convincere sia il Como che il Real Madrid. A centrocampo, Samuele Ricci viene considerato l’alter ego di Hakan Calhanoglu, visto che Kristjan Asllani non sta convincendo. Ma il Milan sembra avanti. Quanto alla difesa, i nomi sono sempre quelli di Beukema, Lucumì e appunto Mario Gila. Lo spagnolo della Lazio piace anche perché può essere schierabile come braccetto grazie alla sua velocità. Mentre in avanti, i nomi sono diversi: da Lucca a Raspadori, passando per Castro e appunto Nikola Krstovic. Il montenegrino del Lecce intriga per tecnica ed esecuzione a rete.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna