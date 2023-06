Inter, Barella incedibile. Nessuna offerta dal Newcastle – Sky

In questo pomeriggio sono arrivate notizie a proposito di un’offerta per Nicolò Barella dal Newcastle per l’Inter. Gianluca Di Marzio smentisce prontamente da Sky Sport.

SMENTITE – Nicolò Barella è ritenuto incedibile dall’Inter. Gianluca Di Marzio ha smentito l’offerta del Newcastle per l’Inter e aggiunto che il calciatore non sarebbe neanche convinto della destinazione. Oltre a ciò 58 milioni non basterebbero per comprare il centrocampista, ritenuto un tassello fondamentale da Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra.