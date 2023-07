Inter, Balogun ma non solo! L’idea per svoltare in attacco − CdS

L’Inter lavora su diversi reparti in ottica calciomercato. Uno di questi è quello offensivo: c’è Balogun come primo nome della lista ma non è l’unico nome. L’idea del club.

IDEA DI COPPIA OFFENSIVA − L’Inter lavora sul mercato, per cui chiuderà presto l’operazione legata al passaggio in nerazzurro di Lazar Samardzic. Nel frattempo ragiona sull’attacco: Balogun è il primo nome della lista ma non è l’unico. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il club nerazzurro insieme a lui vorrebbe portare in rosa anche Gianluca Scamacca. Ma ad una condizione: in caso di partenza di Joaquin Correa. Scamacca diventerebbe il centravanti di fisicità da affiancare a Balogun considerato come investimento (quindi bisognoso di crescere e di conoscere la Serie A).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno