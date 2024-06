Inter e Baccin al lavoro: scambi e nuovi obiettivi di mercato – SM

Le mosse dell’Inter sul mercato dimostrano una strategia mirata a rafforzare la squadra in modo equilibrato.

INTRECCIO – Nei giorni scorsi, Beppe Riso, agente di Gaetano Oristanio, ha discusso del futuro del suo assistito, attaccante di proprietà dell’Inter che ha giocato questa stagione con il Cagliari. Oristanio potrebbe rientrare nella trattativa con il Genoa per portare a Milano il portiere Josep Martinez. Il portiere è stato scelto come secondo di Yann Sommer, consolidando il reparto dei portieri nerazzurri.

Inter manda Baccin in Germania, e si programmano gli obiettivi

GERMANIA – Parallelamente, il vice direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin, si trova in Germania per seguire da vicino l’Europeo Under-21. Tra i giocatori sotto osservazione c’è Ndoye, attaccante del Bologna e della nazionale Svizzera. Ndoye è un profilo che piace molto a Simone Inzaghi e potrebbe essere l’idea giusta per rinforzare il pacchetto avanzato dell’Inter.

OBIETTIVI – Le mosse dell’Inter sul mercato dimostrano una strategia mirata a rafforzare la squadra in modo equilibrato. L’inserimento di Gaetano Oristanio nella trattativa con il Genoa per Josep Martinez è un esempio di come il club stia cercando di ottimizzare le proprie risorse. Nel frattempo, l’attenzione rivolta a Ndoye evidenzia la volontà di aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo, puntando su giovani talenti di prospettiva.