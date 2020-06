Inter avanti su Tonali, il Brescia non disdegna l’ipotesi asta – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter è molto avanti su Sandro Tonali del Brescia. Ha il gradimento del giocatore, ma deve trovare l’accordo col club. Nel caso non si chiudesse subito potrebbe aprirsi un’asta, eventualità che non dispiace a Cellino, desideroso di trarre il massimo profitto dalla cessione del suo giovane gioiello. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport”

LE MANI SU TONALI – L’Inter ha in mano Sandro Tonali, ora deve valutare se affondare subito il colpo trovando l’accordo col Brescia o temporeggiare rischiando però si apra un’asta con la concorrenza che resta vigile: «Su Tonali l’Inter ha messo gli occhi ottenendo il gradimento del giocatore. Bisognerà capire come trovare l’accordo con Cellino che chiede tantissimo. Ci sono anche altre squadre, ma per le mosse fatte e per il gradimento del giocatore l’Inter resta avanti. Bisognerà vedere se vorrà stringere e chiudere subito o prendere tempo, in questo caso è possibile l’apertura di un’asta, situazione che forse sarebbe gradita dal Brescia».