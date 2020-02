Inter avanti su Kumbulla, ma c’Ã¨ concorrenza anche dall’estero – CdS

Inter avanti su Kumbulla, ma c’è concorrenza anche dall’estero – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter ha allacciato i contatti per arrivare a Kumbulla. Sul difensore albanese però la concorrenza aumenta.

CONCORRENZA IN AUMENTO – L’Inter segue con grande attenzione la crescita di Kumbulla. Il difensore del Verona andrà acquistato e, visto il rendimento super avuto finora, non sarà un’operazione semplice. Il suo entourage ha parlato spesso con Marotta e Ausilio e il feeling tra le parti c’è. Sull’albanese però ci sono anche il City, lo United, il Bayern Monaco e l’Everton. Oltre al Napoli che con il Verona si è portato avanti trovando però un muro per la preferenza… nerazzurra del difensore.