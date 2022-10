Inter, Ausilio vola in Spagna e prende appunti: da Nianzou a Pedraza – TS

Il mercato non si ferma mai, per questo motivo l’Inter continua a lavorare alla ricerca di nuovi talenti e possibili rinforzi per il futuro. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, diversi i “promossi” nel blitz di mercato in Spagna da parte del Direttore Sportivo, Piero Ausilio.

GLI APPUNTI – Piero Ausilio, dopo il viaggio in Spagna, ragiona su più opzioni per rinforzare l’Inter che verrà. Tra i giocatori seguiti, intriga soprattutto Tanguy Nianzou: il calciatore verrà valutato più avanti (anche se il costo del cartellino potrebbe impennarsi molto presto). Occhio anche a José Luis Gaya, già seguito da tempo, ma anche Thierry Correira, laterale portoghese di cui tanto si parla. Un po’ come Gonzalo Montiel, su cui Monchi al Siviglia ha già scommesso 11 milioni. Seguiti anche altri profili come José Angel Carmona e Alfonso Pedraza, esterno del Villarreal che potrebbe partire a fronte di un’offerta da 15 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna