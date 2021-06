Inter in attesa di Young e Ranocchia. Hakimi? PSG e Chelsea ferme – Sky

L’Inter è in attesa di capire se i rinnovi per Young e Ranocchia andranno a buon fine. Stallo anche sulla trattativa che porterebbe Hakimi a trasferirsi da Milano. Secondo Di Marzio di “Sky Sport”, Chelsea e PSG sono ferme a 60 milioni

INTER IN ATTESA − Così Gianluca Di Marzio sulla situazione mercato in casa nerazzurra: «L’Inter aspetta che Ashley Young e Andrea Ranocchia diano l’ok al rinnovo del contratto a cifre decisamente più basse. Si cerca di capire quale sarà la soluzione migliore economica e tecnica per Achraf Hakimi, con Chelsea e Paris Saint-Germain ferme a 60 milioni di euro. I Blues potrebbero offrire qualche contropartita».