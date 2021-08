Inter, attesa per via libera Nandez: al momento niente incontro con Cagliari

Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la serratissima trattativa tra Inter e Cagliari per Nandez. Come riporta Alfredo Pedullà, i due club al momento non hanno in programma degli incontri

TELENOVELA − Continua l’ormai telenovela dell’estate nerazzurra con Nahitan Nandez che aspetta di diventare un giocatore dell’Inter. Prima della fumata bianca, però, bisogna trovare la quadra definitiva tra i due club che, al momento, non c’è. Il giocatore è ancora in Sudamerica, in attesa di capire meglio la situazione, mentre in Italia Beneamata e Cagliari, come riporta Alfredo Pedullà su twitter non hanno in programma alcun incontro pomeridiano: «Nandez: l’Inter aspetta via libera. Ma almeno nel pomeriggio non sono previsti incontri con il Cagliari».