Inter, attesa per una lunga estate. I prossimi colpi previsti – SM

L’Inter vivrà una lunghissima estate da qui fino alla fine del calciomercato. Da poco si è conclusa questa stagione col Mondiale per Club, adesso c’è tanto lavoro da fare per la dirigenza secondo Sport Mediaset.

MERCATO – Ange-Yoan Bonny, Luis Henrique e Petar Sucic non sono gli unici acquisti programmati dall’Inter in questa sessione di mercato. I risultati sono stati piuttosto deludenti nell’ultimo mese e non solo la finale di Champions League ha lasciato scorie. Anche l’esperienza negli Stati Uniti non è piaciuta e non è andata oltre un misero 0-2 subito dal Fluminense. Lautaro Martinez, capitano, ha tuonato e adesso la dirigenza deve assolutamente risolvere la situazione con chi si è sentito preso in causa. Uno su tutti è Hakan Calhanoglu ovviamente.

Inter, le previsioni sul mercato

LAVORO – L’Inter vorrebbe cedere Calhanoglu arrivati a questo punto e la speranza è di ricavare una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro. Questa non è l’unica novità prevista, perché dal mercato possono arrivare soldi anche per Yann Bisseck, Sebastiano Esposito e Davide Frattesi. Quest’ultimo piace all’Atletico Madrid e garantirebbe un gruzzolo non da poco. Alla fine dei conti la società pensa di dover portare a termine almeno altri tre-quattro acquisti importanti per la prossima stagione.