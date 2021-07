Inter, attenzione a Lautaro Martinez: dalla Spagna c’è forte l’Atletico Madrid

Il futuro di Lautaro Martinez continua a restare in bilico. L’Inter, come riporta il Mundo Deportivo, non avrebbe chiuso alla sua cessione e l’Atletico Madrid resta alla finestra

DUBBIO TORO − Si sa le vie del mercato sono infinite e fino a quando non arriva il fatidico 31 agosto tutti i giocatori rimangono in bilico se rimanere o meno nelle rispettive squadre. Ciò coinvolge anche Lautaro Martinez dell’Inter, il quale ha un contratto in scadenza nel 2023 e ancora non ha rinnovato. Come riporta il Mundo Deportivo, l’attaccante argentino non è sicuro di rimanere in nerazzurro, con l’Atletico Madrid che sta alla finestra. Dalla Spagna, infatti, raccontano di un Inter che non avrebbe chiuso definitivamente la porta al Toro, il quale potrebbe lasciare Milano in caso di offerta pari o superiore ai 70 milioni di euro. Inoltre, l’Atletico Madrid potrebbe aspettare l’estate successiva, quando con il contratto di Lautaro Martinez in scadenza ad un anno, il prezzo del giocatore diminuirà.