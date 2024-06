Inter, attenta alle rivali per Valentini: si fa avanti una squadra di Serie A! – CdS

L’Inter deve guardarsi dall’interesse concreto di una squadra di Serie A per il difensore argentino Nicolas Valentini. La cifra richiesta dal Boca Juniors è di 4-5 milioni di euro.

LA SITUAZIONE – L’Inter non è l’unica squadra italiana ad essersi fatta avanti per il difensore Nicolas Valentini. Il calciatore del Boca Juniors, infatti, ha attirato l’interesse della Fiorentina, che monitora il suo profilo per la finestra estiva di calciomercato. Il contratto in scadenza incide sulle richieste economiche del club argentino, così che la cifra indicata dal Boca per la sua cessione non supera i 4-5 milioni di euro.

La Fiorentina è su Valentini: il punto e il possibile piano dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina di Raffaele Palladino intende accelerare per il calciatore argentino in considerazione della volontà di arricchire il reparto difensivo con un profilo che sappia ben coniugarsi con i difensori già presenti in rosa, ossia Nikola Milenković, Luca Ranieri e Lucas Martinez Quarta. Un investimento per nulla esoso per il difensore del Boca Juniors consentirebbe ai Viola di completare come sperato il proprio reparto arretrato, con buona pace delle ambizioni dell’Inter in merito.

LA POSSIBILE MOSSA – A proposito dell’Inter, il nome di Valentini si è leggermente defilato, con l’attenzione dei nerazzurri ora concentrato principalmente sul profilo di Alex Perez del Betis. L’idea di affondare il colpo per un difensore dalle sicure prospettive è ben chiara nella mente dei dirigenti nerazzurri. Da vedere se sarà l’iberico o l’argentino. In quest’ultimo caso, l’eventualità sarebbe quella di un ritorno di fiamma conclusosi con un epilogo positivo.