Inter, attenta alla Juventus: possibile affondo per David – CdS

L’Inter deve vedersi dalla concorrenza della Juventus per l’ingaggio di Jonathan David nella prossima sessione estiva di calciomercato. Questa la situazione.

IL PUNTO – L’Inter ha inserito nel suo taccuino per la prossima stagione il calciatore francese Jonathan David, essendo quest’ultimo non intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Lille. La scadenza nel 2025 fa gola a tanti top club, consci del fatto che arrivare al centravanti transalpino sarebbe un colpo di primo piano a maggior ragione se nel contesto di un mancato esborso per il suo cartellino. L’Inter, quindi, sa che i tentativi per ingaggiare il classe 2000 dovranno essere ben congegnati per evitare di ricevere una sorpresa negativa.

David nel mirino della Juventus: la strategia anti-Inter dei bianconeri

LO SCENARIO – La Juventus sta studiando il dossier relativo al francese, seguito anche dall’Inter, per decidere se avanzare nei negoziati per il suo possibile ingaggio a parametro zero. Il principale dubbio dei bianconeri concerne il collocamento tattico di David, considerato maggiormente idoneo a un attacco a due piuttosto che a quello a una punta. Dato che i piemontesi al momento giocano con un sistema che prevede la presenza di un centravanti accompagnato da due ali d’attacco, ne consegue l’incidenza di tale fattore sul ragionamento complessivo dei bianconeri in merito a un possibile affondo per David nell’estate del 2025.

