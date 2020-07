Inter attenta, il Manchester City punta anche Alaba – Dailymail

Il Dailymail riporta che il Manchester City per la sua difesa punta a David Alaba. L’austriaco del Bayern Monaco è nel mirino anche dell’Inter.

DIFENSORE DUTTILE – Non solo Lautaro Martinez. Il Manchester City per il prossimo mercato vuole dei colpi anche in difesa. E tra gli obiettivi c’è un nome che piace anche all’Inter. Il nome è quello di David Alaba. Il difensore del Bayern Monaco non sembra intenzionato a proseguire in Germania e Guardiola lo conosce bene avendolo allenato. Quindi sa già come inserirsi nel calcio del tecnico. L’Inter segue Alaba per rinforzare la sua difesa, e ora ha una nuova concorrente.