Inter, per l’attacco si ragiona oltre il low-cost: ma qualche complicazione! – CdS

L’Inter si prepara ad un eventuale colpo di mercato per l’attacco. Le alternative non sono solo low-cost: ci sono due nomi invitati ma complicati. Lo spiega Corriere dello Sport.

DUE NOMI – Mentre temporeggia e valuta, l’Inter continua la sua silenziosa ricerca per l’innesto in attacco. Stando a quanto riporta Corriere dello Sport, i profili a cui la dirigenza nerazzurra è interessata non sono esclusivamente quelli low-cost. Non è detto, infatti, che le difficoltà finanziarie del club interista e le uscite momentaneamente bloccate impediscano di fare altri ragionamenti. I nomi più interessanti per il mercato attaccanti dell’Inter sono quelli di Anthony Martial del Manchester United e di Armando Broja del Chelsea. In entrambi i casi, però, sembrano esserci delle complicazioni. Sull’attaccante francese, in scadenza a giugno con i Red Devils (che possono comunque esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale), c’è già il Fenerbahce, mossosi in maniera concreta. Per quanto riguarda il calciatore albanese, invece, è il problema maggiore risiede nella quantità di prestiti – non più di sette – consentita in una singola stagione. Stando così le cose, sarebbe sicuramente più semplice prendere in considerazione profili meno onerosi o a costo zero per la nuova punta. A meno che, l’Inter non riesca ad ottenere un’uscita anticipata di Alexis Sanchez o Stefano Sensi. Su questo fronte non resta che aspettare che qualcosa si muova.

Fonte: TuttoSport – Pietro Guadagno