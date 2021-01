Inter, un attaccante piÃ¹ che un centrocampista. Eder opportunitÃ  – Sky

Inter, un attaccante più che un centrocampista. Eder opportunità – Sky

Éder Citadin Martins Inter

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Luca Marchetti su “Sky Sport”, se l’Inter dovesse andare sul mercato sarebbe più per un attaccante che non per un centrocampista. Il nome più caldo resta quello di Eder, per un discorso di opportunità economiche.

OPPORTUNITÀ – Secondo quanto riporta Luca Marchetti di “Sky Sport”, questa è la situazione calciomercato in casa Inter: «In questo momento tutti gli allenatori, Conte compreso, non è facile e scontato migliorare la propria squadra. Oggi credo che vorrebbe avere più un attaccante che un centrocampista per avere qualcuno con una struttura fisica con quella di Lukaku. Eder? È un discorso legato alle opportunità economiche. L’Inter in questo momento non ha opportunità per sfoltire la rosa e, in questo caso, i nerazzurri non vedono la necessità di andare sul mercato. Per Eriksen è probabile che escano fuori pretendenti negli ultimi giorni di mercato, è chiaro che anche la situazione dell’agente con il giocatore non è idilliaca e c’è un atto legale in più da risolvere».