Inter-Atletico Madrid, stessi obiettivi di mercato. Uno ha già scelto! – Sky

Curiosamente Inter e Atletico Madrid si ritrovano a lottare per gli stessi obiettivi di mercato. Una delle due è in vantaggio per quanto riguarda la prima scelta.

PIANO DI MERCATO – Il mercato, come sempre, regala intrecci e incastri particolari. L’ultimo vede protagoniste Inter e Atletico Madrid, indirizzate entrambe verso gli stessi obiettivi. Il piano dei due club è praticamente identico, come spiega Emanuele Baiocchini su Sky Sport 24. La dirigenza italiana e quella spagnola hanno messo nel mirino due giocatori appartenenti al campionato di Serie A, stilando praticamente la stessa classifica di gradimento e priorità. Al primo posto c’è Ademola Lookman, dell’Atalanta, e come alternativa è stato scelto Nico Gonzalez della Juventus.

Inter e Atletico Madrid, orsa a due per Lookman e Nico Gonzalez: ecco dove pende l’ago della bilancia

LA PREFERENZA – L’Inter, o l’Atletico Madrid, è pronto a virare su Nico Gonzalez nel caso in cui la prima scelta Lookman dovesse approdare dall’altra parte. Il giornalista, tuttavia, racconta che uno di questi calciatori ha praticamente già scelto la sua destinazione. Si tratta proprio dell’attaccante dell’Atalanta, che ha trovato un accordo col club nerazzurro, manifestando così la chiara volontà di vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. Ovviamente bisogna prima fare i conti con l’Atalanta, che valuta intorno ai 50 milioni il calciatore anglo-nigeriano. Quest’ultimo, però, potrebbe fare leva su una presunta promessa fatta dal club bergamasco: dare il via libera ad una cessione per una cifra fissata sui 40 milioni di euro.